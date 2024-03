Afrique du Sud : des babouins envahissent la commune de Simon’s town

En Afrique du Sud, des babouins envahissent actuellement la ville de Simon’s town dans le sud-ouest du pays. Ils se déplacent dans les rues, les jardins et dans les maisons où ils sont capables de tout retourner pour trouver de la nourriture. Reportage.

Simon’s town est une petite ville de 6 000 habitants, située au bord de l’eau en Afrique du Sud. Elle est d’apparence tranquille, mais troublée depuis quelques années par des babouins très envahissants. Ils s’introduisent de plus en plus dans les jardins, et même dans les maisons. Ils se faufilent à l’intérieur à la recherche de nourriture, et se servent parfois tranquillement dans les placards, dévorent tout ce qu’ils trouvent et sèment la pagaille dans les cuisines.

"Ils mangent tout"

C’est ce qui est arrivé à Alain, un Français installé en Afrique du Sud depuis des années. "Ils mangent tout, ils croquent tout", déplore l’homme. Les singes font régulièrement des dégâts chez lui. "C’est impressionnant, ça fait un peu peur", raconte-t-il. Pour d’autres, l’expérience a été beaucoup plus traumatisante. Sur une vidéo, on y voit un touriste se faire agresser. Le singe n’hésite pas à lui sauter dessus.