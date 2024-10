Afrique : au Sahel, l’exode des victimes du terrorisme

En Afrique, ils sont déjà des milliers à avoir trouvé refuge dans le nord de la Côte d’Ivoire. Ce sont des Burkinabés qui ont fui leur pays pour échapper notamment aux exactions des groupes terroristes.

Des barbelés, pas de tentes mais des maisons en briques de terre cuite. Dans le nord de la Côte d’Ivoire, il y a un camp de réfugiés où vivent des milliers de Burkinabés. Ils ont fui leur pays, devenu trop violent et dangereux. Après l’exode, ils trouvent enfin un refuge. "Un jour, des hommes sont arrivés dans notre village en moto, on a tout de suite compris que c’étaient des djihadistes. Ils ont tiré, nos maris ont tous été tués. Ils nous ont dit qu’ils reviendraient, on ne voulait pas vivre le même sort", a expliqué une des réfugiées.

Plus de 66 000 réfugiés

Depuis dix ans, des groupes armés liés à Al-Qaïda ou à l’État islamique sèment la terreur au Burkina Faso, un pays d’Afrique de l’Ouest dirigé par une junte militaire. Elle a pris le pouvoir par la force en janvier 2022 et a obligé les militaires français à interrompre leur mission et à quitter le pays un an plus tard. Depuis, la situation s’est aggravée dans certaines régions abandonnées par les autorités. Le camp situé au nord de la Côte d’Ivoire accueille aujourd’hui plus de 66 000 réfugiés.

