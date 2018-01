Voici les sept \"nouvelles merveilles de la nature\"

L'Amazone

Plus long fleuve du monde avec le Nil, l’Amazone traverse le Pérou, la Colombie et le Brésil. Sa biodiversité est l’une des plus riches au monde. Il abrite des dauphins roses, des caïmans noirs, des piranhas ou encore des dendrobates.

L'île de Komodo

En Indonésie, cette île volcanique abrite 5 700 lézards géants, surnommés les "dragon de Komodo". Cette île fait partie du Parc National indonésien classé au patrimoine de l’UNESCO.

La Montagne de la Table

Elle surplombe la ville du Cap en Afrique du Sud. Presque plat sur trois kilomètres carré, son sommet atteint 1 086 mètres d'altitude.

La Baie d’Halong

Situé au nord du Vietnam, la Baie d’Halong s’étend sur 120 kilomètres de côte et abrite plus de 1 600 îles et îlots. Arches, grottes, lacs souterrains et piliers gigantesques forment un paysage karstique exceptionnel. Ce lieu est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La rivière souterraine de Puerto Princesa

Aux Philippines, cette rivière souterraine s'étend sur 8,2 kilomètres et se jette directement dans la mer.

Les Chutes d'Iguaz ú

À la frontière entre le Brésil et l’Argentine, les chutes d’Iguazú font partie des visites incontournables. Parmi les 275 cascades, la "Chute du diable" est la plus haute, elle mesure quatre-vingt mètres de hauteur.

L'île de Jeju

Cet île volcanique est située en Corée du Sud. Elle héberge de nombreux tunnels de lave spectaculaires, ainsi que le volcan éteint de Hallasan. Avec un point culminant de 1 950 mètres, cette montagne est le plus haut sommet de la Corée du Sud.