VIDEO. Savez-vous pourquoi la panthère noire est…noire ?

Mélanisme vs. Albinisme

Certains écureuils, renards et même pingouins sont noirs. Et pourtant, ils font partie de la même espèce que leurs congénères. Ce phénomène s’appelle le mélanisme. Tout d’abord, il convient de préciser que la mélanine désigne les pigments foncés qui sont présents dans la peau, dans les poils, les plumes ou encore les écailles.

Certains animaux surproduisent ces fameux pigments, ce qui engendre un noircissement de la robe des animaux. À l’inverse, une carence en mélanine va causer un blanchiment de la peau, des poils ou des plumes. On parlera alors d’albinisme.

Un moyen de défense pour les animaux

Ce phénomène ne touche pas que les mammifères. Les oiseaux, les poissons, les reptiles et même les insectes sont concernés. Dans les mammifères, la panthère noire est l’exemple le plus parlant. Contrairement aux croyances, elle n’est pas une espèce à part entière. Elle est, en réalité, un léopard qui a muté et qui est donc atteint de mélanisme. Cette mutation n’est toutefois pas un hasard. Si elle est autant répandue chez ces félins, c'est parce qu'elle peut être un atout. Dans les forêts denses, elle aiderait les animaux à se camoufler pour approcher plus facilement leurs proies ou pour éviter les prédateurs. Les animaux ayant un excès de mélanine vivraient même plus longtemps.