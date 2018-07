VIDEO. Afrique du Sud : un passager filme le crash de son avion

Une scène terrible, filmée de l'intérieur. Un avion de collection s'est crashé, mardi 10 juillet, près de Pretoria (Afrique du Sud), faisant deux morts et plusieurs blessés. L'appareil, un bimoteur Convair 340 construit en 1954 qui devait être envoyé dans un musée aux Pays-Bas, venait de décoller pour un vol d'essai quand l'un de ses moteurs s'est enflammé. Un des 19 passagers, assis au niveau de l'aile gauche, a filmé les trois dernières minutes de la descente de l'appareil. "Ça sent mauvais, ça sent très mauvais", lance alors l'une des personnes à bord, pendant que l'avion perd de l'altitude.

Une enquête en cours

Puis soudain, l'avion se crashe et l'image devient noire. On entend alors les passagers s'appeler les uns les autres avant de se précipiter pour sortir de l’avion. Rapidement, les services de secours sont arrivés sur place pour prendre en charge les victimes. Les premiers résultats de l'enquête sur les causes de la catastrophe devraient être connus d'ici à trente jours.