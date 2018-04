Nelson Mandela : la comédie musicale "Madiba" lui rend hommage

Il était une fois un homme au destin extraordinaire : Nelson Mandela, libérateur de l'Afrique du Sud après des décennies de lutte et 27 ans de prison. Cette histoire est désormais un spectacle en musique et en chanson. Il y a un mois, toute la troupe était en répétition. Chanteurs, danseurs, metteurs en scène, et un invité-surprise : Ndaba Mandela, le petit-fils de celui qu'on appelait Madiba. Très proche de son grand-père jusqu'à sa mort en 2013, il entretient aujourd'hui sa mémoire et supervise tous les projets le concernant.

La musique, un message universel unissant les peuples

Sur scène, une troupe arc-en-ciel, comme la nation sud-africaine. Des garçons et des filles pleins de talent et d'enthousiasme. Nelson Mandela disait que la musique était un message universel unissant les peuples. Ce message, c'est son petit-fils Ndaba qui le prêche un peu partout dans le monde.

