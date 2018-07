Le Cap : un projet fou contre la sécheresse

"S'il pleuvait, je serais en train de me détendre et de m'améliorer au golf mais depuis deux ou trois semaines, ça fait très peur. Le 'jour zéro' n'est plus l'avenir, c'est l'an prochain", alerte le capitaine Nick Sloane. Le "jour zéro", c'est le jour où l'eau ne coulera plus. Pour sauver Le Cap (Afrique du Sud), Nick Sloane à une idée : il souhaite partir à la chasse aux icebergs. Ces immenses réservoirs d'eau douce dérivent à 2 000 kilomètres des côtes sud-africaines.

Un projet à 160 millions de dollars

L'iceberg sera emballé et remorqué jusqu'à la pointe de l'Afrique du Sud. "On ne va pas être capable de remorquer un iceberg de cette taille, il pèse 100 millions de tonnes, nuance le capitaine. On va juste influencer sa trajectoire ; ça, on peut le faire. On va essayer de modifier cette trajectoire de 30, 40 degrés". Chaque jour, 150 millions de litres d'eau pourraient être récupérés et transportés. Le projet devrait coûter autour de 160 millions de dollars.