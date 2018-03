La Polony, une saucisse à l’origine de la pire épidémie de listériose

L’Afrique du Sud est frappée par la plus importante épidémie de listériose au monde selon l’OMS. Cette maladie, le plus souvent causée par l’ingestion d’aliments contaminés, provoque fièvre, vomissements et diarrhées. Ces quatorze derniers mois, cent quatre-vingts personnes, dont soixante-dix-huit enfants, en sont morts.

La source de l’épidémie localisée

Pendant des mois, le ministère de la Santé sud-africain a cherché la source de l’épidémie. Le 4 mars, Aaron Motsoaledi, le ministre de la Santé, a mis en cause une usine appartenant à la société Enterprise Food, qui produit de la saucisse Polony. Ce mélange de protéines et d’additifs alimentaires est fabriqué avec des restes de différents animaux, notamment de porc, de boeuf ou encore de poulet. Elle est surtout consommée par les Sud-Africains les plus pauvres.

Le ministre de la Santé a déconseillé au public de consommer des produits à base de viande transformée vendus prêts-à-consommer, car il existe un risque de contamination croisée de la Polony et d’autres produits à base de viande transformée.