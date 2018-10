Johannesbourg, capitale du graffiti

Les rues de Johannesbourg aux mains des graffeurs...La ville sud africaine est le théâtre d'un festival d'art mural City of Gold... Au total 20 artistes locaux et 5 internationaux vont peindre les murs de la ville... Objectif : redonner un peu de vie à certains quartiers marqués par la violence et la pauvreté...