VIDEO. Afrique du Sud : les ravages de la guerre des gangs

Un corps git sur le trottoir, une victime de plus de la guerre des gangs qui fait rage dans les townships du Cap, en Afrique du Sud. Au moins 50 personnes ont été tuées en 4 mois, souvent victimes collatérales des règlements de compte entre bandes rivales qui se disputent notamment le marché de la drogue. "Je me suis immédiatement cachée sous mon lit, voilà à quel point je suis terrorisée !" raconte une habitante du quartier.

Un phénomène de grande ampleur

À l'est de la ville du Cap, les gangs comptent plus de 100 000 membres, de plus en plus jeunes. On recrute même des enfants. "Il y a beaucoup de coopération entre la population et les gangs. Ce n'est pas parce que les gens en ont envie, mais parce qu'ils sont y sont obligés pour survivre" explique un policier. La province envisage de déployer l'armée pour rétablir l'ordre dans ces quartiers englués dans le chômage et la violence.