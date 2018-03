Afrique du Sud : la source de la pire épidémie de listériose dans le monde enfin identifiée

Près de 950 cas et 180 morts ont été signalés depuis janvier 2017.

Cela fait plus d'un an que la pire épidémie de listériose jamais enregistrée dans le monde sévit en Afrique du Sud. Depuis janvier 2017, 950 cas et 180 morts ont été signalés. La source de la contamination a enfin été identifiée. Les autorités sud-africaines l'ont annoncé dimanche 4 mars.

La source de cette épidémie est une usine alimentaire située à Polokwane, dans le nord-est du pays, selon le communiqué du ministre de la Santé. L'ensemble des produits sortant de ce site de production vont être rappelés. Et le ministre conseille aux consommateurs d'éviter tous les produits cuisinés contenant de la viande.

Une enquête difficile

La listériose, causée par des bactéries présentes dans le sol, l'eau, la végétation et les excréments d'animaux, peut contaminer la nourriture, notamment la viande, les produits laitiers et les produits de la mer. La maladie a une période d'incubation de trois semaines, ce qui rend difficile de déterminer son origine.

La plupart des cas, touchant principalement des enfants, étaient survenus dans la province de Gauteng, qui comprend Johannesburg et Pretoria, avec d'autres cas dans les provinces du Cap occidental et du Natal. Les Nations unies avaient qualifié cette épidémie de plus étendue jamais enregistrée dans le monde.