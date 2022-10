Brut.

“L’Afghanistan est l’un des seuls pays au monde où les femmes sont autorisées à vendre leurs enfants, à vendre des parties de leur corps, leur foyer, n’importe quoi. Elles ont le droit de faire tout ça mais pas d’aller à l’école et à l’université, ni de travailler.” Voici le constat auquel est parvenue Zarifa Ghafari. Elle est devenue, en 2019, la plus jeune femme maire d’Afghanistan. Elle fait alors du droit des femmes afghanes son combat. “Le fait même d’être une femme devient un crime, pour lequel on est punie à tous les niveaux”, explique-t-elle.

“Je ne me sens pas menacée, je n’ai pas peur d’eux”

Être maire n’a jamais été un objectif établi pour elle. “Je n’ai jamais clairement pris cette décision. L’opportunité s’est présentée et j’ai voulu tenter ma chance. Après 9 mois de lutte, j’ai pris mes fonctions et je les ai exercées avec fierté pendant 3 ans.” Mais sa famille était inquiète pour elle. “Au début, pour mon père et toute ma famille, c’était compliqué, parce qu’ils connaissaient cette province, surtout mon père. Il savait combien elle était dure, problématique et dangereuse. Il n’était pas très content. Mais quand il s’est rendu compte que j’en étais capable, que j’y arrivais, il était très fier et il m’a beaucoup soutenue.”

Zarifa Ghafari a survécu à deux tentatives d’assassinat lors de son mandat. Ses prises de positions politiques en faveur des femmes dérangeaient. Elle est depuis réfugiée en Allemagne. “Croyez-moi, si une mère est éduquée, elle ne laissera jamais ses enfants détruire le pays, devenir des terroristes, se battre pour des causes mauvaises et dangereuses. C’est une façon de faire avancer la communauté sur la bonne voie, sur le bon chemin”, pense-t-elle.