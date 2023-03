France 5 diffuse dimanche le documentaire "Afghanes", réalisé par la journaliste Solène Chalvon-Fioriti. Ce film donne la parole à celles qui ont vu leurs droits bafoués depuis près d'un demi-siècle, et notamment depuis le retour des talibans au pouvoir il y a un an et demi.

Depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan le 15 août 2021, un épais voile s'est abattu sur les femmes du pays, étouffant encore un peu plus leurs libertés et leur visibilité. Premières victimes du rigorisme des fondamentalistes, elles voient leurs droits se réduire chaque jour un peu plus. Le documentaire Afghanes, réalisé par la journaliste Solène Chalvon-Fioriti, donne la parole à quatre générations de femmes et revient sur les oppressions dont elles sont victimes depuis des décennies dans ce pays.

Confiscation de la parole, lapidations, interdiction de suivre l'enseignement secondaire ou de s'inscrire à l'université, défense de fréquenter parcs et bains publics, interdiction de travailler dans les services publics, ministères ou ONG... On ne compte plus le nombre de privations et de brutalités auxquelles sont confrontées les femmes afghanes. Mais ce que rappelle le documentaire, c'est que cette violence à leur encontre est ancrée depuis de très longues années dans un pays aux fortes traditions patriarcales. "Je sais que les talibans essaient de nous effacer (...) Mais cet effacement des femmes d'Afghanistan n'a pas commencé avec les talibans, il existait bien avant", témoigne la journaliste afghane Mahbouba Seraj.

Instrumentalisées par les soviétiques

Pendant les années 1960 et 1970, un vent de liberté souffle pour les femmes afghanes dans les grandes villes du pays. Elles s'habillent à l'occidentale, étudient, travaillent et obtiennent même le droit de vote et d'éligibilité en 1964. A la création de la République démocratique d'Afghanistan, soutenue par l'URSS en 1973, leur émancipation se poursuit. Les autorités afghanes rendent l'école obligatoire pour les filles, interdisent le port du voile et prônent l'égalité entre hommes et femmes. Mais les femmes se rendent compte qu'elles sont utilisées à des fins de propagande politique par ce régime laïc.

"J'ai réalisé que l'Union soviétique instrumentalisait tout le temps les femmes d'Afghanistan. Elles étaient partout dans la propagande communiste." Mahbouba Seraj, journaliste afghane dans le documentaire "Afghanes"

Au fil des années, une forte résistance s'enracine dans le pays contre ce régime communiste qui étouffe la moindre contestation. "Au nom de leur vision de la liberté, ils nous ont pris notre identité de femmes afghanes", confie Tajwar Kakar, ancienne ministre déléguée aux Droits des femmes dans le gouvernement d'Hamid Karzai. "Leur idéologie allait contre notre religion et notre culture, Nous ne voulions pas que ces étrangers défendent nos droits." Les opposantes deviennent alors les principales cibles de la répression et leurs supposés libérateurs en tortionnaires. "Quand j'étais en prison, les communistes me pendaient par les cheveux. Ils m'envoyaient des chocs électriques (...) Mon crâne a été brisé et tous les os sont tordus", raconte Tajwar Kakar.

Une immuable société patriarcale

En 1979, la guerre entre l'Afghanistan et l'URSS éclate. L'Armée rouge envahit le pays afin de briser l'opposition grandissante au régime soviétique. Le conflit dure dix ans et les moudjahidines en sortent vainqueurs. Une fois au pouvoir, ces islamistes font voler en éclats une partie des acquis des femmes afghanes, les obligeant notamment à se voiler. Leurs libertés sont encore davantage mises à mal avec l'arrivée des talibans au pouvoir en 1996. Ils sont finalement renversés par les Américains en 2001, quelques semaines après les attentats du 11-Septembre.

Durant les deux décennies suivantes, les droits des femmes sont sommairement restaurés et le pays vit un semblant de répit, malgré le combat des Américains contre les talibans et d'inlassables guerres intestines. L'insécurité, le faible engagement de l'Etat, la corruption et les fortes traditions de cette société patriarcale, religieuse et tribale annihilent progressivement les efforts pour renforcer les droits des femmes et leur rôle dans la société. Le retrait définitif des troupes américaines d'Afghanistan à l'été 2021 a finalement scellé le retour au pouvoir des talibans et brisé encore un peu plus le destin des femmes afghanes.

Le documentaire Afghanes, réalisé par Solène Chalvon-Fioriti et produit par Chrysalide et Eléphant doc, est diffusé dimanche 12 mars à 20h55 sur France 5.