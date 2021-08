"Quand le président fait déclarations, il faut qu'il cesse de la communication", estime Philippe Juvin, médecin et maire Les Républicains (LR) de La Garennes-Colombes

Le médecin et maire Les Républicains de La Garennes-Colombes, Philippe Juvin, a estimé, lundi 30 août dans 24h politiques sur la chaîne franceinfo, a jugé "absurde" la proposition d'Emmanuel Macron d'organiser l'accueil des femmes afghanes en France.

Emmanuel Macron s'est exprimé, dans une interview au Journal du dimanche, sur la situation en Afghanistan, et la condition des femmes suite à la prise de pouvoir des talibans. Le chef d'État s'est exprimé et a déclaré "qu'il y avait de nombreuses femmes qui ont été éduquées ces vingt dernières années et qu'on doit échapper à la répression" (sic).

Une déclaration, selon Gilles Bornstein, intervieweur politique du 24h politique, nouveau rendez-vous politique de la chaîne franceinfo dont le premier invité était le médecin et maire LR de La Garennes Colombes Philippe Juvin, indiquait une organisation prochaine de l'accueil des femmes afghanes en France.

"Absurde", selon l'élu, pour qui il fallait arrêter "les déclarations" qui ne devaient pas être "de la communication". "Cette déclaration ne veut rien dire", a déclaré l'édile.