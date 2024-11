L'ONU recense plus de 300 atteintes contre la presse en trois ans de pouvoir taliban en Afghanistan

L'ONU dénonce en Afghanistan "un environnement de censure" et de "fortes restrictions à l'accès à l'information". Les Nations unies a rapporté, mardi 26 novembre, avoir recensé 336 atteintes contre des journalistes et employés des médias depuis le retour du gouvernement taliban en août 2021. La Minua, la mission de l'ONU en Afghanistan, et le bureau des droits humains de l'ONU à Genève affirment avoir eu connaissance de "256 arrestations et détentions arbitraires, 130 cas de tortures et de mauvais traitements et 75 cas de menaces ou d'intimidations".

Dans le rapport intitulé "Liberté des médias en Afghanistan", l'ONU dénonce "des défis grandissants pour les journalistes, les employés des médias et les entreprises de presse en Afghanistan". Ils doivent composer avec "des règles peu claires sur ce qu'ils peuvent ou pas couvrir et s'exposent à des intimidations ou des détentions arbitraires pour ce qui est perçu comme des critiques", ajoute Roza Otunbayeva, cheffe de la Minua.

Récemment, le vice-ministre de l'Information afghan, Hayatullah Muhajir Farahi, assurait que "tous les médias peuvent travailler" en Afghanistan à condition de respecter "les valeurs islamiques, l'intérêt supérieur du pays, sa culture et ses traditions". Une nouvelle loi de "promotion de la vertu et prévention du vice", visant une application ultra-rigoureuse de la loi islamique, inquiète toutefois la profession.