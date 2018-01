Kaboul : lourd bilan dans l'attaque d'un hôtel

Après des heures de combat, les militaires afghans pénètrent enfin dans l'hôtel. Ils occupent les toits et pourchassent les assaillants (un petit groupe de talibans) qui ont tiré sur les clients. Bilan provisoire : 19 morts, dont plusieurs étrangers. Des Ukrainiens font partie des victimes, il s'agit de personnels de compagnies aériennes.

Douze heures d'attaque

"J'étais dans l'ascenseur, et quand la porte s'est ouverte, je suis tombé sur deux terroristes. Ils tiraient sur les gens dans l'hôtel. Tout le monde courait. J'ai vite appuyé sur le bouton de l'ascenseur pour me réfugier au quatrième étage", explique un homme. L'hôtel de luxe, l'un des plus gros de la ville, avait déjà été la cible des talibans en 2011. Cette fois-ci, l'attaque a duré 12 heures. Le président afghan accuse le Pakistan, le pays voisin, qui aurait servi de base arrière aux opérations.

