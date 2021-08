DIRECT. Attentat de l'Etat islamique à Kaboul : posez vos questions au chercheur Karim Pakzad

Ce qu'il faut savoir

Au lendemain de l'attentat qui a frappé des soldats américains et la foule des candidats à l'exil aux abords de l'aéroport de Kaboul, les évacuations d'étrangers et d'Afghans fuyant le nouveau régime taliban ont repris, vendredi 27 août. Les kamikazes ont tué au moins 85 personnes, dont 13 soldats américains. L'attentat-suicide a été revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique.

Quelles vont être les répercussions de cette attaque terroriste en Afghanistan ? Karim Pakzad, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), répond à vos questions sur franceinfo.fr. Spécialiste de l'Afghanistan, de l'Iran et de l'Irak et docteur en droit, il a écrit dans plusieurs revues de relations internationales et est l'auteur de rapports sur l'Afghanistan. Il a également enseigné à l'université de Kaboul.



La fin des évacuations approche. L'attentat a fait monter la tension d'un cran supplémentaire, à quelques jours de la date butoir du 31 août prévue pour le retrait des soldats américains du pays après vingt ans de guerre, synonyme de fin des évacuations. Le gigantesque pont aérien mis en place par les Occidentaux après la soudaine prise du pouvoir par les talibans à la mi-août a jusqu'ici permis l'évacuation de plus de 100 000 étrangers et Afghans.

Un quatorzième vol d'évacuation attendu ce soir en France. Quelque 200 personnes devraient atterrir à Paris vendredi soir après avoir été évacuées de la capitale afghane par les forces françaises. Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, a laissé entendre sur Europe 1 que les opérations d'évacuation françaises pourraient se poursuivre au-delà de vendredi soir, contrairement à ce qui était prévu.

Un lieu d'enregistrement spécial pour les demandeurs d'asile afghans. Un "guichet unique spécial" va ouvrir lundi à Paris pour recueillir les demandes d'asile des Afghans évacués de Kaboul, annonce l'Office français de l'immigration et de l'intégration, vendredi 27 août.