DIRECT. Afghanistan : Strasbourg va accueillir 150 réfugiés afghans ce jeudi, annonce la préfecture du Bas-Rhin

: Dans une interview aux Dernières Nouvelles d'Alsace, le porte-parole des armées, Hervé Grandjean, explique le "travail méticuleux" autour du filtrage des réfugiés accueillis en France : "Il y a une liste établie par le Centre de crise du Quai d’Orsay en lien avec l’ambassade et les services de l’Etat. Il y a un travail de vérification des personnes physiques vis-à-vis de leur identité, et ensuite, nous devons vérifier qu’elles ne représentent pas de risque pour la sécurité nationale, et peuvent être rapatriées en France."

: Invité sur franceinfo, le porte-parole des armées, Hervé Grandjean, a déclaré que la France ne pourrait pas rester au-delà du 31 août, date fixée pour le retrait des soldats américains. "Nous ferons le maximum pour évacuer le plus de ressortissants possibles", a-t-il ajouté.

: "Le parapluie américain, c'est fini. L'idée qu'on avait un tonton qui nous protégeait, c'est terminé, et il est temps pour les Européens de le comprendre."





"C'est une débandade, l'agenda du retrait est dicté par les talibans et les menaces terroristes", a critiqué Raphaël Glucksmann, député européen, co-fondateur du parti Place publique, sur France Inter, à propos de la décision de Joe Biden de terminer la "mission" de l'armée américaine en Afghanistan au 31 août. "On a la première puissance du monde qui obtempère au diktat du mouvement sans doute le plus rétrograde de la planète", a-t-il poursuivi.

: "Il ne faut pas croire les talibans quand ils disent qu'ils ont changé, en tout cas ne pas prendre pour argent comptant ce qu'ils disent. Il faut les juger sur leurs actes."





"Il faut que l'Europe discute" avec les talibans "en mettant des conditions", déclare sur franceinfo Bernard Bajolet, ancien ambassadeur de France à Kaboul de 2011 à 2013. Si la discussion ne s'ouvre pas, "c'est le peuple afghan qui va souffrir le premier, ensuite cela veut dire que les talibans vont encore davantage se radicaliser", prévient-t-il.

• Joe Biden a confirmé la date butoir du 31 août pour terminer la "mission" de l'armée américaine en Afghanistan, évoquant la menace "croissante" d'une attaque du groupe Etat islamique (EI) contre les soldats et les civils massés à l'aéroport de Kaboul pour être évacués.





• Un monument s'est éteint. Le batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, est mort hier à Londres à l'âge de 80 ans, a annoncé son agent, déplorant la disparition de "l'un des plus grands batteurs de sa génération".



• Le confinement et le couvre-feu en vigueur depuis le 30 juillet en Martinique ont été prolongés de trois semaines supplémentaires, jusqu'au 19 septembre inclus, annonce la préfecture de l'île dans un communiqué.



• C'est la rentrée pour l'exécutif et Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat réunit successivement un donseil restreint de défense et de sécurité nationale, dans le contexte de la chute de Kaboul aux mains des talibans, puis le désormais habituel conseil de défense contre le Covid-19 et enfin le Conseil des ministres.

• La Haute Autorité de santé (HAS) vient de communiquer la liste des personnes qui seront éligibles à une nouvelle injection de vaccin contre le Covid-19. Il s'agit des personnes de 65 ans et plus, ainsi que "les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves" de la maladie.



• Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a promis l'envoi de magistrats supplémentaires à Marseille, endeuillée par des règlements de comptes qui ont poussé élus et professionnels à réclamer davantage de moyens pour soigner les maux de la deuxième ville de France.

: "Nous avons rendu justice à l'Amérique en tuant Ben Laden il y a dix ans. Nous savons que le terrorisme est une menace partout dans le monde comme en Afghanistan et nous devons la gérer sans présence militaire sur place", a conclu Joe Biden.

: "Nous sommes aussi engagés aux côtés du peuple afghan d'un point de vue humanitaire avec un accès humanitaire continu pour les Afghans. Nous soutiendrons les réfugiés qui tentent de fuir".

: Il a insisté sur les raisons qui l'avaient poussé à maintenir cette date butoir, mentionnant "des risques croissants d'attaque par le groupe armé État islamique qui est aussi un ennemi des talibans". Joe Biden craint qu'ils n'essayent "d'attaquer les forces américaines, leurs alliés et les civils innocents".

: Joe Biden confirme que toutes les troupes américaines devront avoir quitté le pays le 31 août.

: Le président américain Joe Biden vient de s'exprimer depuis Washington concernant la stratégie à venir en Afghanistan.

: Parmi les Afghans rapatriés en France, cinq ont été placés sous surveillance par la DGSI. L’un d’eux suscite beaucoup d’interrogations. Il est soupçonné d'avoir des liens avec les talibans. Le 20 heures vous en dit plus.



: Les Etats-Unis ont évacué depuis la mi-août "plus de 4 000 détenteurs d'un passeport américain et les membres de leur famille", a déclaré un haut responsable du département d'Etat américain.

: La "mission" de l'armée américaine en Afghanistan est "en voie d'être terminée" au 31 août à la condition que les talibans continuent de coopérer pour l'accès des évacués à l'aéroport de Kaboul, a déclaré Joe Biden aux dirigeants du G7.

: Le discours de Joe Biden sur l'Afghanistan, initialement prévu à 12h (16h GMT) est repoussé de quatre heures, selon la Maison Blanche. D'après les médias américains, le dirigeant démocrate doit annoncer qu'il maintient la date butoir du 31 août pour le retrait de tous les soldats américains.

: Les talibans s'opposent à la poursuite des évacuations au-delà de la fin du mois mais les Européens jugent ce délai trop court. Notre journaliste Rachel Rodrigues vous résume les enjeux autour de cette date du 31 août.

: Des dizaines de footballeuses menacées en Afghanistan ont été évacuées par le gouvernement australien. Khalida Popal, l'ancienne capitaine de l'équipe afghane de football, a tweeté des photos du groupe. "Les 75 joueuses et quelques membres de leurs familles ont quitté l'Afghanistan", a-t-elle écrit.

: "Au-delà du déplaisir total qu'on peut avoir à voir les talibans prendre le pouvoir en Afghanistan, on doit dialoguer avec eux."



L'ancien diplomate et ambassadeur de France à Kaboul Jean-Yves Berthault estime qu'il est "absolument indispensable" de maintenir le dialogue avec les talibans.

: Joe Biden a pris cette décision après des discussions avec ses homologues du G7, alors que les talibans ont demandé aux Etats-Unis de ne pas prolonger les évacuations d'Afghanistan au-delà de cette date.

: Le président américain Joe Biden a décidé de maintenir au 31 août la date butoir du retrait total des forces américaines d'Afghanistan, rapportent les chaînes américaines CNN et Fox, citant des responsables américains.

: L'Union européenne appelle les Etats-Unis, lors d'un sommet virtuel du G7, à sécuriser l'aéroport de Kaboul "aussi longtemps que nécessaire" pour "achever" les opérations d'évacuation en cours d'Afghans jugés en danger ainsi que leurs familles.

• Les Occidentaux ne doivent évacuer d'Afghanistan que des étrangers, et non les Afghans les plus qualifiés, a prévenu le nouveau régime taliban, refusant à nouveau toute extension du délai consacré à ces opérations, fixé au 31 août. Notre direct sur la situation est à suivre ici.



• Un Afghan évacué de Kaboul et arrivé en France a été placé en garde à vue, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Il avait été placé sous surveillance dans un foyer de Seine-Saint-Denis car il pourrait avoir été lié aux talibans. "Il a quitté l'endroit où on lui avait demandé de rester et il est en garde à vue", a précisé sur franceinfo Gérald Darmanin. Quatre de ses proches, évacués aussi vers la France, font également l'objet d'un contrôle renforcé. Franceinfo fait le point sur cette affaire.



La Haute Autorité de santé (HAS) préconise une dose de rappel de vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna) contre le Covid-19 pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles. Elle doit "être administrée après un délai d’au moins 6 mois suivant la primovaccination complète", précise la HAS.



• Les Jeux paralympiques sont officiellement lancés. Dans le stade olympique de Tokyo, la cérémonie d'ouverture a réservé plusieurs temps forts, dans une ambiance de fête malgré le huis clos. Retour en images.

: Les Afghanes employées dans l'administration pourront retravailler "lorsque la sécurité sera assurée", a encore déclaré le porte-parole du nouveau régime des talibans, Zabihullah Mujahid, lors de cette conférence de presse à Kaboul. "Nous voulons qu'elles travaillent, mais aussi que la sécurité soit bonne" pour cela, a-t-il expliqué, en ajoutant qu'elles devaient rester chez elles d'ici là.

: Des "experts afghans", tels que des ingénieurs, sont exfiltrés du pays par les Américains et leurs alliés, et "nous leur demandons d'arrêter cela", a déclaré leur porte-parole Zabihullah Mujahid lors d'une conférence de presse à Kaboul.

: Les Occidentaux ne doivent évacuer d'Afghanistan que des étrangers, et non les Afghans les plus qualifiés, a prévenu le nouveau régime taliban, refusant à nouveau toute extension du délai consacré à ces opérations, fixé au 31 août.

: Le Washington Post n'a pas révélé la teneur des discussions entre le chef taliban et le patron de la CIA, mais il est probable qu'elles aient tourné autour du délai des évacuations depuis l'aéroport de la capitale afghane, où des milliers de candidats au départ, terrifiés par le retour au pouvoir des islamistes, sont toujours massés avec l'espoir de s'envoler vers l'étranger.

: Le directeur de la CIA William Burns a eu un entretien confidentiel hier à Kaboul avec le cofondateur des talibans Abdul Ghani Baradar, rapporte le Washington Post (en anglais).