DIRECT. Afghanistan : posez vos questions à Maryse Burgot, grand reporter à France Télévisions de retour de reportage

Ce qu'il faut savoir

De Kaboul, la capitale, à Kandahar, Maryse Burgot a multiplié ces derniers jours les reportages sur les conditions de vie en Afghanistan depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. De retour en France, elle répond à vos questions dans le live de franceinfo.fr, dès 14 heures, mercredi 13 octobre.

La résistance des femmes. Elles sont les premières victimes depuis la prise de pouvoir des fondamentalistes afghans. Interdiction de travailler, d'étudier, de se maquiller, autant d'interdits que bravent certaines femmes au risque de leur vie.

Une famille obligée de vendre un enfant. Un grand nombre d'Afghans démunis fuient les campagnes afin de rejoindre la capitale dans l'espoir de trouver un travail. Parfois, la misère les pousse à l'insoutenable. Dans l'un de ses reportages, Maryse Burgot évoque le cas d'une famille, obligée de vendre un bébé de moins de deux mois dans la capitale afghane pour pouvoir nourrir ses autres enfants.

Un risque de famine selon l'ONU. Près de la moitié de la population afghane dépend de l'aide humanitaire. Depuis l'arrivée des talibans, cette aide n'arrive plus et la famine s'étend. Les premiers touchés sont les enfants. Conséquence : les inscriptions dans les écoles se multiplient, non pas pour étudier, mais parce que des repas gratuits sont distribués aux élèves.