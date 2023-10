Détention de Mortaza Behboudi : Solène Chalvon-Fioriti, journaliste indépendante, grand reporter, déclare qu’"il est auditionné toutes les semaines, et surtout grand changement, il peut nous appeler"

Durée de la vidéo : 7 min

Le 12/13 info reçoit Solène Chalvon-Fioriti, journaliste indépendante, grand reporter, et réalisatrice du film "Afghanes", alors que cela fait neuf mois ce samedi 7 octobre que notre confrère franco-afghan Mortaza Behboudi est détenu par les Talibans, dans une prison de Kaboul (Afghanistan).

Dans quel état d’esprit se trouve aujourd’hui Mortaza Behboudi, neuf mois après cette détention ? "À l’heure actuelle, davantage d’espoir, parce que les premiers mois de la détention de Mortaza ont été effroyables, dans une prison du renseignement afghan. Aujourd’hui, il est dans un processus de justice. Il est auditionné toutes les semaines, et surtout grand changement, il peut nous appeler", rapporte Solène Chalvon-Fioriti, journaliste indépendante, grand reporter, et réalisatrice du film "Afghanes", et qui connaît bien Mortaza Behboudi.

"Encore très journaliste"

Quelles ont été la teneur des échanges par téléphone entre Solène Chalvon-Fioriti et son confrère franco-afghan Mortaza Behboudi ? "La première fois, j’étais tellement surprise, j’étais dans le métro, que je pense que j’ai été vraiment idiote. Il avait besoin de vider son sac et après il a repris son tempérament naturel, qui est d’être un battant, et il a dit ‘je veux absolument écrire sur ce qui se passe autour de moi en prison’. Il était encore très journaliste, et assuré du fait qu’il y avait quand même un très grand soutien derrière lui, et qu’il fallait qu’il tienne bon", relate Solène Chalvon-Fioriti.