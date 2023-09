Cinq Afghanes évacuées vers la France : "Ces femmes reviennent de l'enfer", témoigne une journaliste

Solène Chalvon-Fioriti, membre du collectif "Accueillir les Afghanes", s'est exprimée sur franceinfo lundi alors que cinq Afghanes vont être évacuées vers la France.

"Ces femmes reviennent de l'enfer", a réagi lundi 4 septembre sur franceinfo Solène Chalvon-Fioriti, membre du collectif "Accueillir les Afghanes", grand reporter, correspondante en Afghanistan pendant dix ans, alors que cinq Afghanes menacées par les talibans et réfugiées au Pakistan voisin,vont être évacuées vers la France. Elle accueille cette nouvelle "avec beaucoup de prudence" même si elle s'en réjouit. "Nous sommes très vigilantes parce que pendant deux ans, nous avons vraiment crié dans le désert. On a été baladés de ministère en ministère sans qu'il n'arrive rien", a-t-elle expliqué. Ces cinq femmes, dont une journaliste, une présidente d'université et une enseignante doivent atterrir lundi après-midi à l'aéroport parisien de Roissy, accompagnées de trois enfants. Solène Chalvon-Fioriti "espère que Monsieur Darmanin est désormais plus favorable à faciliter les visas pour les femmes seules". 90 % des Afghans qui ont demandé l'asile l'année dernière sont des hommes. "Où sont les femmes ?", s'interroge-t-elle.

franceinfo : Vous connaissez ces femmes ?

Solène Chalvon-Fioriti : Je les connais parce que nous les avons interviewées avec des consœurs, journalistes. En Afghanistan, on n'a pas de présence diplomatique et au Pakistan, l'ambassade est quand même très "bunkérisée", les femmes peuvent avoir un mal fou à être signalées. Ce sont des humanitaires, des chercheurs, des journalistes qui font le lien entre l'ambassade et ces femmes extrêmement vulnérables et qui permettent pour celles-ci d'avoir accès ne serait-ce qu'à un fonctionnaire. Avant ça, les cinq femmes qui arrivent tout à l'heure ont passé presque un an à envoyer des mails sans savoir à qui et sans qu'on leur réponde. Elles ont vraiment besoin de ce relais-là, puisque c'est ça qui fait que, quatre mois plus tard, elles arrivent en France.

Dans quel état d'esprit sont-elles ?

Les Afghanes dont on parle, pour quitter leur pays, elles ont déjà commencé une croisade que je ne peux même pas mettre en mots. Elles ont payé de faux passeurs, ont payé de faux chaperons, elles ont été rackettées pour des visas, elles ont été réduites à des moins que rien au Pakistan, qui n'est pas du tout un pays protecteur pour les femmes et encore moins pour les Afghanes, parce que c'est un pays en pleine crise économique. Avant d'avoir un pied à Paris, elles ne se réjouissent pas trop. D'ailleurs, l'une d'entre elles, en passant à l'aéroport, a été stoppée à Islamabad parce qu'ils pensaient qu'elle avait un faux visa français. Il a fallu passer des coups de fil dans la nuit pour qu'elle puisse passer. Jusqu'au bout, elles ne vont pas vraiment se permettre de respirer.

Elles sont les visages et les voix de toutes celles que l'on n'entend pas ?

Je ne sais pas si elles ont envie de témoigner. Ces femmes reviennent de l'enfer. Ce sont des femmes qui sont particulièrement ciblées parce qu'elles avaient de hautes positions en Afghanistan. Parmi elles, il y a une grande présentatrice de télévision, dont le mari avait été tué par les talibans au combat il y a trois ans. Ce sont quand même des femmes brisées, mais clairement, ce sont aussi des filles qui se sont engagées. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elles étaient encore plus ciblées par les talibans. Elles ont continué d'être quand même très présentes sur les réseaux sociaux, de parler à la télévision pakistanaise. Elles essayent vraiment d'alerter sur le sort de leurs sœurs.

"5 millions de petites Afghanes sont privées d'école aujourd'hui. Nos enfants vont à l'école. Pendant ce temps-là, ces enfants restent cloîtrées entre leurs murs". Solène Chalvon-Fioriti, membre du collectif "Accueillir les Afghanes", à franceinfo

On parle ici en France d'islam radical à la rentrée scolaire avec l'abaya. Mais c'est ça les victimes de l'islam radical, ce sont 5 millions d’enfants qui sont très pieuses et très musulmanes et qui sont complètement prises en otage par le fondamentalisme taliban.

Comment interprétez-vous ce qui se passe aujourd'hui ?

Avec beaucoup de prudence. Nous sommes très vigilantes parce que pendant deux ans, nous avons vraiment crié dans le désert. De nombreuses Afghanes ont crié dans le désert depuis le Pakistan. De nombreux confrères et consœurs ont fait le travail au Pakistan et en Iran pour alerter l'opinion publique sur le sort de ces filles-là. Il ne se passait rien. On a été baladés de ministère en ministère sans qu'il n'arrive rien. Je me réjouis parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'il y a un accueil automatique à l'arrivée, mais j'espère que Monsieur Darmanin est désormais plus favorable à faciliter les visas pour les femmes seules.

Les femmes qui sont arrivées ici étaient en grande majorité des épouses et surtout sont très peu nombreuses. 90 % des Afghans qui ont demandé l'asile l'année dernière sont des hommes. Où sont les femmes ? Il faut qu'on aide les femmes à venir. On demande une vraie voie de protection féministe pour les femmes seules qui sont en priorité au Pakistan des étudiantes.