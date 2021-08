Attentat à Kaboul : deux explosions font au moins six morts près de l'aéroport

Un attentat a touché Kaboul, jeudi 26 août en fin d'après-midi. Dans la soirée, le bilan était de six morts et une dizaine de blessés, au moins. Les attaques n'ont pas été officiellement revendiquées.

Jeudi 26 août, dans l'après-midi, deux explosions ont retenti aux abords de l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan. L'une a eu lieu sur un point d'accès baptisé Abbey Gate, et l'autre près de l'hôtel Baron, qui héberge des Occidentaux, notamment. Le bilan humain, dans la soirée, est d'au moins six morts et une dizaine de blessés. Parmi les victimes, des Afghans, qui étaient nombreux à s'être regroupés pour tenter de fuir le pays, mais aussi des soldats américains. L'attentat, qui n'a pas encore été revendiqué, a semé le chaos.



Le chaos gagne l'aéroport

Le journaliste pour RFI Vincent Souriau était sur place, il raconte en direct dans le 19/20 de France 3 des scènes de panique. "Il était 17h37, heure de Kaboul, on a entendu une détonation, puis des tirs, et quelques instants plus tard, des centaines de personnes qui rebroussent chemin en courant. Sous nos yeux, plus d'une quinzaine de victimes, des hommes à la chemise ensanglantée qui pouvaient encore marcher, puis des victimes plus gravement atteintes, des enfants notamment, inanimés, portés à bout de bras, des personnes transportées dans des brouettes", raconte le reporter.



La situation rend difficile la poursuite des évacuations, qui devaient continuer jusque vendredi soir pour mettre en sécurité plusieurs centaines de personnes côté français. 2 600 personnes ont déjà été évacuées, dont 125 Français. "Compte tenu de la situation sécuritaire extrêmement tendue, l'ambassadeur devrait lui-même être évacué vers la France d'ici quelques jours", explique la journaliste Peggy Mauger, en direct du ministère des Affaires étrangères, jeudi soir.