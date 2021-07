Afghanistan : une crue fait au moins 60 morts et 180 disparus

Une soixantaine de personnes ont été tuées par une crue survenue dans la nuit de mercredi à jeudi dans la province du Nouristan, dans le nord-est de l'Afghanistan, selon un nouveau bilan communiqué vendredi 30 juillet à l'AFP. "Quelque 180 personnes sont en outre portées disparues, nous ne savons pas si elles sont vivantes ou mortes", a déclaré à l'AFP Hafiz Abdul Qayum, gouverneur de la province du Nouristan, précisant que la plupart des habitations des villages de la zone touchée, difficile d'accès, avaient été détruites par ces pluies torrentielles.

Les catastrophes de ce genre ne sont pas rares dans le pays et font des dizaines de victimes chaque année, en particulier dans les régions rurales pauvres, où les maisons sont souvent fragiles et bâties dans des zones à risque. En août 2020, une crue a fait plus d'une centaine de morts dans la ville de Charikar, capitale de la province de Parwan, à une soixantaine de km au nord de Kaboul.