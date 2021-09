Afghanistan : un nouveau vol d'évacuation est parti de Kaboul, avec des Français à bord

Les soldats américains ont quitté l'Afghanistan mais les évacuations se poursuivent. 49 Français ou membres de leurs familles ont été évacués de Kaboul et sont à bord d'un avion entre Kaboul et Doha (Qatar), annonce vendredi 10 septembre le Quai d'Orsay dans un communiqué. "Un vol affrété par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères permettra d'assurer le transfert de ces passagers vers l'aéroport de Roissy-Charles-De-Gaulle", précise le ministère.

Parmi les évacués, il y a trois familles rennaises d'origine afghane, a appris franceinfo auprès de Shah Ahmadi, un rennais d'origine afghane en lien avec les familles sur place.

Un premier vol international avait quitté Kaboul jeudi

"L'ensemble des services de l’État reste pleinement mobilisé pour assurer de nouvelles évacuations dès que possible de nos compatriotes qui resteraient sur place et des Afghanes et Afghans particulièrement menacés à raison de leurs engagements", assure encore le Quai d'Orsay.

Un vol passager international avait déjà quitté Kaboul jeudi, pour la première fois depuis le retrait définitif des forces américaines et de l'Otan le 30 août, à l'issue de deux semaines très chaotiques à l'aéroport de la capitale afghane. Il comprenait une centaine de personnes, dont 10 Américains et 11 résidents permanents aux États-Unis, 43 Canadiens et 13 Néerlandais.