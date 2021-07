Afghanistan : un nouveau district de Kandahar conquis par les talibans

Devant le gouvernorat de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, repose la voiture carbonisée du secrétaire du gouverneur. Il a été tué par une bombe placée sous son véhicule dimanche 4 juillet. Les talibans se sont emparés dans la nuit de samedi à dimanche du district de Panjwai. Les habitants fuient. "Les talibans ne veulent pas la paix, ils veulent le pouvoir et continuer de tuer", confie Giran, un père en fuite avec sa famille.

Les talibans gagnent du terrain

Une prise par les talibans qui survient deux jours après le départ des troupes américaines et de l'Otan de la base aérienne de Bagram, au nord de Kaboul. Face à ce retrait, beaucoup craignent que l'armée afghane peine face aux talibans sans le soutien aérien des Etats-Unis. Le ministre de l'Intérieur a tenté de rassurer : "Notre force aérienne est de plus en plus puissante. Tous nos équipements sont modernisés". Panjwai est le 5e district de la province de Kandahar à tomber aux mains des talibans ces dernières semaines.