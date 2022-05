Afghanistan : un grand pas en arrière, le retour de la burqa

Depuis le début du mois de mai 2022, la burqa est de nouveau rendue obligatoire pour les femmes en Afghanistan. Certaines d’entre elles refusent cette mesure et militent contre.

Les talibans durcissent leur politique. Depuis le début du mois de mai 2022, les femmes doivent à nouveau porter le voile intégral dans les espaces publics. Cette mesure n’est pas acceptée par toutes et pour l’instant, à Kaboul, beaucoup d’entre elles font le choix de ne pas porter ce voile. "Petit à petit, ils nous obligent à faire comme il y a 25 ans et maintenant, ils nous autorisent seulement à montrer nos yeux", témoigne une jeune afghane en parlant des talibans.



Un mince espoir

Certaines activistes qui militent pour le droit des femmes continuent à faire savoir qu’elles ne souhaitent pas cet immense pas en arrière. Elles déplorent également le manque de soutien de la communauté internationale. "Aujourd’hui, on n’a pas trop d’espoir parce que la communauté internationale ne nous soutient plus, mais tant que je serai en vie je continuerai à me battre contre les talibans", déclare une activiste. Les Talibans assurent pourtant vouloir ouvrir de nouveau les écoles pour filles.