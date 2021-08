Afghanistan : sept personnes sont mortes dans une bousculade à l'aéroport de Kaboul

À l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan, les scènes de chaos laissent place à celles de désolation, une semaine après la prise de contrôle du pays par les talibans. Sept personnes ont perdu la vie dimanche 22 août dans la cohue, portant le bilan à 20 morts dans les tentatives d'évacuation. Pour assurer le calme, les soldats de l'armée britannique se font aider par les talibans eux-mêmes, perchés sur des containers, surveillant la foule.

Les États-Unis ont exfiltré 28 000 personnes

"Notre but est d'avoir un système aussi calme que possible pour évacuer les personnes qui en ont le droit, explique Will Hunt, lieutenant-colonel de l'armée britannique. Pour le moment, cela implique que les talibans coopèrent avec nous." Depuis la mise en place du pont aérien, le Royaume-Uni a évacué plus de 5 700 personnes. La France est à 700. Quant aux États-Unis, ils ont exfiltré 28 000 personnes. Ils espèrent désormais évacuer 15 000 Américains supplémentaires, et jusqu'à 60 000 Afghans.