Afghanistan : sept morts dans une bousculade à l'aéroport de Kaboul

Les scènes de chaos s'enchaînent devant l'aéroport de Kaboul (Afghanistan), où plus de 18 000 personnes sont massées dans l'espoir d'embarquer sur un avion militaire. Une bousculade incontrôlable qui a eu lieu samedi 21 août, dans l'après-midi, a provoqué la mort de sept personnes, écrasées. Les militaires ont pris en charge les blessés et évacué les plus choqués. Sur les images, des militaires tentent d'hydrater avec les moyens du bord les civils massés, là où la température atteint les 33 degrés, sans eau ni zone d'ombre.



Des civils pris en étau

Pour tenter de contenir de nouveaux mouvements de foule, les soldats multiplient les tirs de sommation. Les civils afghans sont pris en étau entre les soldats américains à l'avant, qui contrôlent l'accès à l'aéroport, et les talibans à l'arrière, qui tiennent un discours rassurant...du moins en apparence. Le difficile pont aérien se poursuit, mené principalement par les Américains. Un cinquième avion français est arrivé à Paris, avec une centaine de personnes évacuées à son bord.