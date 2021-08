Afghanistan : sept morts dans une bousculade à l'aéroport de Kaboul

Devant l'aéroport de Kaboul (Afghanistan), plus de 18 000 personnes sont massées, dans l'espoir d'embarquer sur un avion militaire. Dans l'après-midi du samedi 21 août, une bousculade survenant au milieu de la foule, provoquant un mouvement de panique, a entraîné la mort de sept personnes. Les militaires occidentaux prennent en charge les blessés, et évacuent les plus choqués, qu'ils hydratent avec les moyens du bord. La température atteint 33 degrés, sans ombre ni eau.

Des dizaines de milliers d'Afghans encore éligibles au départ

Pour tenter de contenir de nouveaux mouvements de foule, les soldats occidentaux multiplient les tirs de sommation. Pour les talibans, les États-Unis sont les seuls responsables du chaos. Les nouveaux maîtres du pays essayent de dissuader les Afghans de partir, et tiennent pour ce faire un discours rassurant… Au moins en apparence. "On a donné l'amnistie à tous les anciens fonctionnaires du gouvernement afghan. Ils n'ont rien à craindre de la part de nos combattants, et peuvent être confiants pour leur vie", assure un taliban. À l'aéroport, la course contre la montre se poursuit, afin d'évacuer les dizaines de milliers d'Afghans encore éligibles au départ.