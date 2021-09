Afghanistan : retour sur le retrait américain 20 ans après

Les Américains ont définitivement quitté l’Afghanistan, fin août dernier, après 20 ans de présence sur place. "Ils se sont largement trompés sur l’Afghanistan. On va commémorer les 20 ans du 11-Septembre. Il a commencé le 9 septembre en réalité, avec l’assassinat de Massoud et il s’est terminé 20 ans plus tard, avec les talibans", a décrypté Olivier Piton, avocat aux États-Unis et auteur de Kamala Harris, la pionnière de l’Amérique, qui a développé son propos sur la fin de l’hyperpuissance américaine.

Les États-Unis sans cap ?

"Ben Laden faisait l’objet d’une attention toute particulière dès 1996. Le patron de la CIA avait les plus grands doutes à son sujet. Dès le départ, l’administration américaine était perdue et ne comprenait pas à qui elle avait affaire", a expliqué Olivier Piton. Il a ensuite poursuivi : "Dans les semaines qui ont suivi, la cible était Al-Qaida, et le président G. W. Bush a décidé d’attaquer l’Afghanistan des talibans. Et on se souvient de la conférence de presse de Joe Biden il y a quelques semaines, on avait l’impression qu’il voulait une sorte d’alliance avec les talibans. En 20 ans, les Américains ont toujours du mal à comprendre qui sont leurs amis et leurs ennemis."