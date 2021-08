Afghanistan : quels pays sont prêts à accueillir les réfugiés afghans ?

L'angoisse s'accentue chaque jour un peu plus pour les milliers d'Afghans massés autour de l'aéroport de Kaboul. Ils espèrent encore pouvoir quitter l'Afghanistan, désormais aux mains des talibans, en montant à bord d'un des avions affrétés par les Occidentaux. Mais ce pont aérien touche à sa fin.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a assuré mercredi 25 août que les talibans s'étaient engagés à laisser partir des Afghans après la date fatidique du 31 août. Cependant, 24 heures auparavant, le président des Etats-Unis, Joe Biden, a confirmé que ses troupes devraient avoir terminé leur mission d'évacuations d'ici là. Compte tenu de cette annonce, le Premier ministre français, Jean Castex, a précisé jeudi que les opérations françaises prendraient fin vendredi soir. La Belgique a dit mettre fin aux siennes dès mercredi soir, et les Pays-Bas doivent en faire de même jeudi.

Selon Washington, 88 000 personnes ont été évacuées depuis la mise en place du pont aérien le 14 août, un jour avant la prise de Kaboul par les talibans. Quels pays se disent prêts à les héberger ? Franceinfo fait le point.

Dès la fin du mois de juillet, alors que les talibans menaient leur offensive éclair à travers le pays, le Tadjikistan, qui partage une frontière de 1 300 kilomètres avec l'Afghanistan, avait commencé à se préparer à faire face à l'arrivée de nombreux réfugiés. Il est "actuellement possible de recevoir et d'installer environ 100 000 réfugiés d'Afghanistan" sur des terrains d'entraînement militaire au Tadjikistan, avait déclaré lors d'un point-presse le numéro deux du comité tadjik chargé des situations d'urgence. Les autorités travaillent avec les organisations internationales et stockent des tentes, des matelas et d'autres équipements, avait-il précisé, ajoutant que son pays pourrait accueillir encore plus de réfugiés si nécessaire.

L'Ouzbékistan et le Turkménistan "sont moins hospitaliers", souligne Courrier international (article réservé aux abonnés). Le premier n'a pour l'heure "endossé aucune responsabilité" au sujet de l'accueil des réfugiés, rapporte l'hebdomadaire, s'appuyant sur un article du quotidien russe Nezavissimaïa Gazeta. Citant un expert, le même journal évoque l'éventualité d'un accueil ciblé de femmes, personnes âgées et d'enfants afghans par l'Ouzbékistan, "si la situation se dégrade".

Le retour au pouvoir des talibans a réveillé la crainte d'une crise migratoire similaire à celle de 2015 liée notamment à la guerre en Syrie. Des millions de personnes avaient alors afflué vers l'Europe. Les pays de "transit", comme la Turquie et la Grèce, s'étaient retrouvés dépassés. Avec la crise afghane, Ankara et Athènes redoutent de vivre un épisode similaire.

"La Turquie est confrontée à une vague migratoire croissante d'Afghans qui transitent par l'Iran", a signalé mi-août le président turc, Recep Tayyip Erdogan. "Une nouvelle vague migratoire est inévitable si des mesures nécessaires ne sont pas prises en Afghanistan et en Iran", a-t-il déclaré quelques jours plus tard. Dans l'espoir de la stopper, son pays a accéléré la construction d'un mur frontalier avec l'Iran. Le président turc a également appelé les pays européens à respecter leurs engagements en matière d'accueil de réfugiés.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.



For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa