Afghanistan : premier vol commercial international depuis le retour des talibans à Kaboul

C'est le premier vol commercial international depuis la prise de contrôle de l'Afghanistan par les talibans le 15 août dernier. Un avion de la compagnie pakistanaise PIA a atterri lundi 13 septembre à l'aéroport de Kaboul, rapporte l'AFP. Il s'agit d'un des premiers signes de normalisation économique pour le pays et son principal aéroport international, qui avait été assiégé fin août par des milliers d'Afghans voulant quitter le pays après le retour au pouvoir du mouvement islamiste.

L'appareil de la PIA, qui a atterri vers 10h30 locales, ne transportait que quelques personnes. "Il n'y avait presque personne à bord de l'avion, environ 10 personnes (...), peut-être plus de membres d'équipage que de passagers", a dit un journaliste de l'AFP à bord de ce vol en provenance d'Islamabad. Dimanche, un porte-parole de la PIA avait confirmé ce premier vol vers Kaboul, en précisant toutefois que la compagnie travaillait encore à les rendre réguliers.

First foreign commercial flight since #Taliban's takeover lands in #Kabul airport - @afp pic.twitter.com/xOb4JoquEQ