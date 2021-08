Afghanistan : l’inquiétude de la diaspora afghane en France

Ils ont les yeux rivés sur leur pays d’origine. A 6 000 km de l’Afghanistan, à Poitiers (Vienne), dans un petit café, ces jeunes réfugiés assistent, abasourdis, à la prise de pouvoir des talibans. "C’est la panique en Afghanistan et j’ai de mauvais pressentiments. Je pense vraiment que les talibans sont les leaders en Afghanistan", confie un jeune homme. Sans nouvelle de ses proches à cause des réseaux téléphoniques saturés, Imran s’en remet à ses prières. "C’est ma maman, c’est mon papa, c’est tout l’Afghanistan", indique-t-il les larmes aux yeux. Un autre homme non plus n’a pas de nouvelles de sa famille.

"Les talibans sont des sauvages"

Ancien interprète pour l’armée française, cette violence, il l’a vécue. "Les talibans sont des sauvages, ils détestent les gens qui travaillent avec les étrangers, ils les appellent des infidèles, des traîtres", confie-t-il. Seule issue pour l’interprète à l’époque : quitter son pays et venir s’installer en France. Il a peur que ses confrères restés sur place n’aient pas tous la même chance que lui.