Afghanistan : les talibans gagnent du terrain

Dans des lieux au nord de l’Afghanistan, l’armée tente de repousser les talibans, mais elle se retrouve encerclée de toute part. Un constat similaire dans certaines villes du sud du pays. "On se sent un peu faible sans les frappes américaines, leur appui au sol et tout leur équipement. Mais c’est notre sol et nous devons le défendre", déclare un militaire afghan. Certaines villes comme Kunduz sont tombées aux mains des talibans. De nombreux civils apeurés ont dû prendre la fuite. Depuis le début de l’année, près de 400 000 personnes ont été poussées sur les routes.

Les talibans se rapprochent de Kaboul

Depuis le départ des forces américaines, les talibans, toujours proches du mouvement terroriste Al-Qaïda, gagnent de plus en plus de terrain. Ils se rapprochent peu à peu de Kaboul. Selon une étude des services secrets américains, à ce rythme d’avancée, la capitale pourrait tomber aux mains des talibans d’ici 30 jours et l’ensemble du pays dans quelques mois.