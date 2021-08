Afghanistan : les talibans aux portes de Kaboul

Les talibans sont aux portes de Kaboul (Afghanistan). Les États-Unis et le Royaume-Uni évacuent en catastrophe leurs ressortissants et leurs diplomates.

Sur ces images de propagande, on peut entendre les cris de joie des talibans. Ils viennent tout juste de prendre aux mains des forces afghanes la ville de Kandahar (Afghanistan), qui compte plus de 600 000 habitants. Dans l’ouest, Herat, troisième plus grande ville du pays, est elle aussi sous leur contrôle. Les talibans avancent à pas de géant dans les provinces. En face, l’armée semble impuissante, alors que les rebelles se rapprochent de Kaboul. Désormais, c’est une question de temps. Les habitants sont inquiets. "Si les talibans viennent à Kaboul, les gens seront déplacés ici aussi. Tous les habitants seront encore plus inquiets", confie un homme. Les talibans sont des islamistes radicaux, toujours proches du mouvement terroriste Al-Qaïda.

1 400 Américains à rapatrier

Dans leur territoire, ils imposent la charia. L’Union européenne menace les talibans d’un isolement international s’ils s’emparent du pouvoir par la force. Quant aux États-Unis, ils souhaitent le rapatriement des "1 400 Américains qui sont toujours à Kaboul, notamment à l’ambassade", explique la journaliste de France Télévisions Maryse Burgot en duplex de Washington (États-Unis).