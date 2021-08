Afghanistan : les ressources économiques des talibans

L'incertitude sur l'aide au développement et les perspectives économiques domine en Afghanistan, désormais aux mains des talibans.

Les aides financières qui proviennent des grandes organisations internationales et de certains pays européens sont déjà suspendues pour l'Afghanistan. Le FMI a fermé le robinet. Le troisième versement d'un plan de 370 milliards de dollars destinés à soutenir le pays face au Covid-19 n'aura pas lieu. "Nous ne donnerons pas un centime de plus si les talibans prennent le pouvoir et imposent la charia", a déclaré Heiko Maas, le ministre allemand des Affaires étrangères.

La Chine coopère

90% de la population vit actuellement avec deux dollars par jour. Les principales ressources des talibans sont issues de la culture du pavot, utilisé pour faire de l'opium et de l'héroïne. C'est deux milliards de dollars de chiffre d'affaires et des centaines d'emplois. Les talibans récupèrent aussi les taxes sur les marchandises sur les routes. Si la communauté internationale lève le pied, la Chine a déjà plusieurs contrats d'exploitation du lithium, minerai nécessaire à la conception de batteries. À lui seul, l'Afghanistan ne peut financer que la moitié de ses dépenses.