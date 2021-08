Afghanistan : les premiers rapatriés arrivés en France

Ils arrivent enfin sur le sol français. Et à travers les vitres de la passerelle, ils font quelques gestes de la main, signe que tout va bien. Trois jours après la prise de Kaboul par les talibans, les 45 premiers ressortissants français ou personnels d'ambassades sont rentrés. "Ils sont partis de Kaboul au milieu de la nuit. On sait qu’il y a eu l’attente, l’angoisse et la panique. Une tension très forte au sein de cet aéroport", explique Lise Vogel, en duplex depuis l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.



Une situation plus calme à Kaboul

Et la journaliste d’ajouter : "Cette opération conduite par la France vise à effectuer ces évacuations avec d’autres rotations aériennes. Ce pont aérien va se poursuivre pour rapatrier également des Afghans qui ont collaboré avec des organisations françaises." Les forces spéciales sont sur place pour organiser les prochaines évacuations, car ils sont encore nombreux à patienter. À l'image des Français, les autres pays occidentaux enchaînent les rotations aériennes. 640 Afghans ont réussi à s'entasser dans un avion américain, cinq fois plus que sa capacité maximale. Devant l'aéroport, après deux jours de chaos et de confusion, la situation s'est un peu calmée. Beaucoup d'Afghans ont renoncé à tenter de fuir.