Afghanistan : les parcs désormais interdits aux femmes

Depuis le début de la semaine, parcs et jardins sont interdits aux femmes en Afghanistan. Une décision qui provoque l'incompréhension des femmes.

Dans ce parc d’attractions à Kaboul, aucun cri d’enfants, et encore moins de leurs mères, ne retentit. Seul l’appel à la prière résonne dans les allées du parc qui accueillait 15 000 visiteurs par jour le week-end. Parcs et jardins sont désormais interdits aux femmes afghanes. “Ce n’est pas juste car les femmes ont autant besoin de se divertir que les hommes (...) Le divertissement est un droit pour chaque citoyen, hommes et femmes confondus”, rappelle Hadia Aslami, sage-femme.

“L’Islam ne permet pas d’emprisonner des gens dans leur maison”

Le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice se justifie en estimant que le port du voile et les horaires différenciés, pour qu’hommes et femmes ne se croisent pas dans les allées des parcs, n’étaient pas respectés. “Dans l’Islam, vous êtes autorisés à ressentir de la joie. L’Islam ne permet pas d’emprisonner des gens dans leur maison. (...) J’aurai aimé qu’ils nous donnent une raison convaincante”, se désole Habib Jan Zazaï, co-gérant d’un parc d'attractions. Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les Talibans n’ont de cesse de restreindre les droits des femmes. Les parcs étaient l’un de leur dernier refuge.