Afghanistan : les forces américaines et de l'Otan quittent la base aérienne de Bagram, la plus grande du pays

Un pas de plus vers la fin d'un conflit de vingt ans. L'ensemble des troupes américaines et de l'Otan a quitté la base aérienne de Bagram, la plus grande d'Afghanistan, ont annoncé à l'AFP un responsable de la Défense américaine ainsi que le ministère de la Défense afghan, vendredi 2 juillet. Cette information, qui s'inscrit dans la promesse des Etats-Unis de retirer ses dernières troupes d'Afghanistan, a été confirmée par deux autres responsables américains à l'agence Associated Press (lien en anglais).

D'après le New York Times (lien en anglais), citant des sources officielles américaines et afghanes, les troupes ont quitté les lieux jeudi soir. La base a été restituée à l'armée afghane, a déclaré le ministère de la Défense afghan, vendredi. Les forces afghanes "protégeront la base et l'utiliseront pour lutter contre le terrorisme", a affirmé son porte-parole.

Bagram a été pendant vingt ans le pivot des opérations américaines en Afghanistan. C'est depuis cette base, située à 50 km de Kaboul, la capitale, que des frappes aériennes étaient menées contre les talibans et leurs alliés d'Al-Qaïda. Le réapprovisionnement des troupes y était également organisé.

Les talibans "se réjouissent" de ce départ

L'armée américaine et l'Otan sont tout près de mettre fin à leur engagement en Afghanistan, en retirant leurs derniers soldats du pays d'ici le 11 septembre, date du 20e anniversaire des attentats de 2001.

"Nous nous réjouissons et soutenons ce départ" des troupes, a déclaré vendredi à l'AFP un porte-parole des insurgés talibans, Zabihullah Mujahid. "Leur retrait complet permettra aux Afghans de décider eux-mêmes de leur avenir."

Les talibans ont multiplié des offensives dans tout l'Afghanistan depuis que ce retrait final des forces américaines a débuté en mai, prenant le contrôle de dizaines de districts ruraux pendant que forces de sécurité afghanes consolidaient leur présence dans les grandes villes.

La capacité de l'armée afghane à conserver le contrôle de Bagram pourrait être une des clés pour préserver la sécurité près de Kaboul, et pour maintenir la pression sur les talibans.