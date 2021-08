Afghanistan : les femmes en grand danger

Alors que les talibans renforcent leur emprise sur l’Afghanistan, les femmes afghanes vont de nouveau se confronter à la loi islamique sous sa forme la plus dure.

Les femmes afghanes sont-elles celles qui ont le plus à perdre alors que les talibans risquent de s’emparer de Kaboul (Afghanistan) ? "Oui, il faut aussi se rappeler que l’Afghanistan est un pays qui est resté très conservateur. Les campagnes ont été assez peu touchées par l’aide au développement, ces centaines de milliards de dollars qui ont été versés ces 20 dernières années", explique la grand reporter Solène Chalvon-Fioriti.

"Il y aura, s’il y a possibilité de travail, une ségrégation des sexes"

Les talibans souhaitent protéger le droit des femmes dans le cadre de la loi islamique. "On ne sait pas très bien ce que cela veut dire, mais il y a une chose dont on est certain, c’est que cela veut dire qu’il y aura, s’il y a possibilité de travail, une ségrégation des sexes", précise la journaliste.

"Il y a des femmes qui sont traquées. Ce sont des femmes qui sont journalistes, juges, policières. Elles font ces métiers parce que nous avons donné de l’argent dans le développement. On a appuyé ces programmes à mort. Ce qu’il se passe c’est que l’on part, que l’on ne donne pas de visas, pas de possibilité à ces femmes de s’enfuir, c’est vraiment terrifiant", conclut Solène Chalvon-Fioriti.