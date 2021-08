Afghanistan : les Américains sont partis, Kaboul aux mains des talibans

Les talibans, désormais les maitres de l'aéroport de Kaboul (Afghanistan) et de ses appareils, ont fait une entrée triomphale sur le tarmac, dans la soirée du lundi 30 août. Dans la nuit, des feux d'artifices et des tirs victorieux ont résonné pour célébrer le départ des Américains, 24 heures avant la date prévue. Avant de quitter l'Afghanistan, l'armée américaine assure avoir rendu inutilisable hélicoptères, véhicules blindés et systèmes de défense anti-missiles.

L'aéroport contrôlé par les talibans

Dans la matinée du mardi 31 août, les talibans sont venus planter leur drapeau à l'aéroport de Kaboul. "Nous avons un message à l'adresse de tout envahisseur éventuel : quiconque se tourne vers l'Afghanistan avec de mauvaises intentions sera confronté à ce que les États-Unis ont connu aujourd'hui", a déclaré Zabihullah Mujahid, le porte-parole des talibans. L'aéroport est désormais "totalement contrôlé par les talibans", indique Cyril Payen, envoyé spécial pour France 24. Les nouveaux maîtres du pays paradent désormais en ville "sous le regard un peu médusé de la population afghane", qui "sait [qu'elle] rentre maintenant dans une zone de danger, une zone inconnue, vers l'application de la charia", conclut le journaliste.