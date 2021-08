Afghanistan : le Royaume-Uni prêt à évacuer des chiens et des chats de Kaboul

Le ministre britannique de la Défense Ben Wallace a annoncé mercredi 25 août qu'il autoriserait l'évacuation aérienne d'Afghanistan de chiens et chats recueillis dans un refuge. Paul Farthing, un ancien soldat qui a ouvert un refuge à Kaboul, veut à présent faire sortir du pays quelque 140 chiens et 60 chats ainsi que ses employés afghans et leurs proches, grâce à un avion qu'il a lui-même affrété.

Alors que des milliers d'Afghans tentent désespérément de fuir le pays depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, craignant le retour à leurs méthodes répressives, le sujet fait l'objet d'un débat depuis plusieurs jours au Royaume-Uni. "S'il arrive avec ses animaux, nous chercherons un créneau pour son avion", a écrit sur Twitter Ben Wallace au sujet de l'ancien membre de la marine britannique.

Now that Pen Farthing’s staff have been cleared to come forward under LOTR I have authorised MOD to facilitate their processing alongside all other eligible personnel at HKIA. At that stage, if he arrives with his animals we will seek a slot for his plane. @DefenceHQ