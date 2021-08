Afghanistan : le Rassemblement national lance une pétition contre un supposé "accueil massif de réfugiés afghans"

Il veut garder porte close. Le Rassemblement national (RN) a lancé une pétition pour dire "non à l'accueil massif de réfugiés afghans", après l'arrivée des talibans au pouvoir à Kaboul, dimanche 15 août, et la découverte de massacres. Sous l'intitulé "Afghanistan : non à une nouvelle autoroute migratoire", cette pétition lancée sur le site internet du parti d'extrême droite dit reconnaître "la détresse évidente d'une partie de réfugiés légitimes" mais conclut que "ce qui [lui] importe prioritairement, c'est la protection de nos compatriotes".

Alors que les maires de plusieurs villes, essentiellement de gauche ou écologistes, ont annoncé leur intention d'accueillir des réfugiés, le RN estime que c'est "faire courir un risque évident à leurs concitoyens".

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a affirmé mercredi que "la France accueillera, comme chaque année, plusieurs milliers d'Afghans" – même si seule une minorité d'entre eux obtient l'asile. Mais Emmanuel Macron a également dit vouloir protéger l'Europe "des flux migratoires irréguliers importants", assurant qu'il soutiendrait le lancement d'une initiative européenne en ce sens.