Afghanistan : le pays touché par une famine sans précédent

En Afghanistan, dans les quartiers populaires, la misère règne. De longues files d’attente se créent pour recevoir les quelques distributions de nourriture ou d’argent organisées par une agence des États-Unis. Sous perfusion des aides internationales, le pays est en faillite. "On a touché une fois de l’aide qui nous a permis de payer notre loyer mais c’est tout. Cela ne nous a pas permis de manger", déplore une femme. Avec la fatigue et la chaleur, parfois la tension monte.



Les familles touchent 35 euros par mois

Au bout d’une longue attente de plusieurs heures, les Afghans trouvent de quoi survivre et tromper la faim. Dans un quartier, chaque famille reçoit ainsi l’équivalent de 35 euros par mois depuis février dernier. Les talibans partagent aussi cette misère, car ils n’ont pas été payés depuis leur arrivée au pouvoir à Kaboul (Afghanistan). Les sanctions internationales asphyxient le pays. Les prix des légumes et des fruits explosent. Un homme affirme gagner seulement 0,50 centime par jour. Une famille a tout perdu à l’arrivée des talibans, et n’a pas pu manger de viande depuis trois mois.