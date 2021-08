Afghanistan : le combat des femmes face aux talibans

D. Ollieric, M. Subra-Gomez, M. Behboudi, C. Ricco

Cinq jours après la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, certaines femmes ne peuvent plus travailler. D'autres font preuve d'un courage incroyable en osant défier les talibans.

"Venez, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Les talibans arrivent chez nous", crie une femme désespérée en Afghanistan. À l'aéroport de Kaboul, des scènes d'une détresse immense ont lieu : certaines mères confient leurs enfants à des soldats américains, sans savoir si elles pourront franchir le mur par la suite pour les rejoindre. Dans le centre de la ville, le portrait des femmes du monde d'avant s'affiche encore sur les murs, mais peu osent encore s'aventurer dans la capitale.

De plus en plus nombreuses à refuser de se soumettre

À la télévision nationale afghane, l'une des présentatrices vedettes, Shabnam, s'est vu refuser l'accès à son bureau, alors que le studio est occupé par des talibans. Contactée par les journalistes de France Télévisions, la présentatrice avoue avoir reçu des menaces de mort après avoir lancé un appel à l'aide sur internet. De plus en plus nombreuses à refuser de se soumettre, elles manifestent avec le visage découvert et le poing levé face à l'obscurantisme.