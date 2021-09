Afghanistan : la rentrée étudiante sous les talibans

L’arrivée au pouvoir des talibans se fait déjà ressentir en Afghanistan. Les longues tenues islamiques avaient disparu des rues de Kaboul, elles sont désormais obligatoires, notamment dans les universités privées, où les cours ont repris lundi 6 septembre. Les femmes peuvent toujours étudier, mais elles doivent le faire loin du regard des hommes. Dans les salles de classe, un rideau sépare les deux sexes.

"Absurde"

"Avant, on était ensemble pour étudier, on était camarade, et là ce rideau, ça met une pression horrible, mais on n’a pas le choix", confie une étudiante en quatrième année de sciences politiques. Une autre étudiante de la classe ne comprend pas cette décision. "C’est absurde, et même plus. Tout s’arrête pour nous, plein de gens sont partis. Je me sens seule et désespérée", déclare-t-elle.

Interrogé par France 2, le ministre de l’enseignement supérieur des talibans, Abdul Baql Haqani, explique que "c’est aux universités et aux professeurs de veiller au bon respect de notre décret, de la tenue islamique et du respect de la charia. Il faut que les filles comprennent que c’est pour leur bien".