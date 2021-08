Afghanistan : la réalité talibane s’ancre dans la capitale

La tension est encore montée d’un cran à Kaboul, lundi 23 août. Des échanges de tirs ont eu lieu à l’aéroport, et les évacuations sont de plus en plus tendues.

Alors que Joe Biden n’exclut pas de poursuivre ces évacuations après le retrait des troupes américaines fin août, la réponse des talibans est sans appel : c’est non, ou il y aura des conséquences. Des corps ont été évacués à la hâte, comme le montrent les dernières images, datées du 22 août. Dans huit jours, le 31 août exactement, tous les soldats américains doivent avoir quitté le territoire afghan. Un délai que Joe Biden craint de ne pas pouvoir tenir.

"La vie devient de plus en plus compliquée"

Le porte-parole taliban a affirmé ce matin que des représailles seraient effectuées en cas de prolongation de la présence militaire. Le journaliste Cyril Payen était en duplex depuis Kaboul pour le 20 Heures. "Pour être très franc, la vie devient de plus en plus compliquée. On entend plus que deux choses : les hélicoptères ou les avions et les détonations. On est en train d’entrer dans la réalité talibane."