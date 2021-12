Afghanistan : la population en proie à la famine depuis l’arrivée des talibans

À Bamiyan, en Afghanistan, les plus vulnérables du pays survivent dans des grottes. Depuis l’arrivée des talibans, ils ont tout perdu. Les équipes de France 2 ont rencontré une mère de famille : pour l’unique repas de la journée, elle n’a pas d’autre choix que de préparer des pommes de terre. "Depuis l’arrivée des Molahs il y a trois mois, on n’a mangé ni viande, ni fruits, ni légumes. (…) Je tape sur mon estomac pour faire taire la faim", relate-t-elle. Les hommes ne parviennent plus à trouver les petits boulots quotidiens qui leur permettaient de nourrir leur famille auparavant.

Des cas de malnutrition qui se multiplient

Depuis quelques mois, rares sont les structures qui viennent en aide à la population. L’unité mobile de l’Unicef s’est maintenue, mais elle ne prodigue pas de nourriture, seulement des soins pour les enfants. "Pour l’instant, il n’y a pas d’espoir, on ne sait pas comment tous ces gens vont pouvoir se nourrir cet hiver", se désole Azizulah Shafaq, coordinateur Unicef. Au sein de l’hôpital de Bamiyan, de plus en plus de personnes consultent parce qu’elles souffrent de malnutrition. Mais manque de place et de personnel oblige, seuls les cas les plus graves sont pris en charge. Dans les couloirs, des mères qui se sentent abandonnées, sans aide humanitaire. Les médecins appellent les puissances étrangères à ne pas laisser tomber la population afghane.