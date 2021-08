Afghanistan : la France continue d’évacuer des Afghans

La France entend mettre fin aux évacuations d’Afghanistan vendredi 27 août au soir. Le compte à rebours est donc lancé, surtout qu’il reste encore plusieurs centaines d’Afghans à évacuer, selon Emmanuel Macron. Le président de la République a précisé que la France ferait son maximum pour y arriver d’ici là, malgré la situation extrêmement tendue sur place à Kaboul. Selon le porte-parole de l’État-major des armées, les opérations se poursuivent. D’autres vols vers Kaboul sont programmés.

Situation chaotique

Pour l’instant, on ne sait pas à quelle heure et dans quelles conditions vont pouvoir se dérouler ces vols au vu la situation chaotique sur place. Hier, deux vols d’évacuations ont eu lieu en matinée, mais un troisième, prévu l’après-midi, a dû être annulé à cause de la menace terroriste qui pesait sur l’aéroport de Kaboul. Ce vol devrait être reprogrammé aujourd’hui, précise la journaliste de France Télévisions, Anaïs Hanquet, en direct du Quai d’Orsay (Paris).