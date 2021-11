Afghanistan : la famine conduit des familles à vendre leurs enfants

Vendre son enfant pour survivre. L’idée paraît impensable et pourtant, cette pratique se généralise en Afghanistan. Depuis le retour des talibans au pouvoir dans le pays, les aides humanitaires sont gelées et les familles ne parviennent plus à se nourrir. Moyennant une rémunération, certaines d’entre-elles se séparent de leurs enfants pour pouvoir continuer à manger. "Mon père doit me vendre car nous n’avons pas de pain, ni de riz, ni de farine. Il doit me vendre à un vieux monsieur", souffle Parwana, 9 ans.

200 000 afghanis contre un de ses enfants

Grâce à l’aide humanitaire, sa famille composée de huit personnes subsistait tant bien que mal avec moins de trois euros par jour. La jeune fille sera finalement vendue, dans les larmes, à un homme âgé de 55 ans qui la prendra comme épouse, non sans avoir payé à son père la somme de 200 000 Afghani (soit environ 1 900 euros). "Cela montre à quel point la situation est devenue dramatique en Afghanistan", conclut Heather Barr d’Human Rights Watch alors que dans le pays, des millions de personnes se retrouvent dans une situation de pauvreté extrême.